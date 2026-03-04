Восточная Европа усомнилась в ядерных планах Макрона

Страны Восточной Европы сомневаются, что статус «уходящего» даст возможность Эммануэлю Макрону в полной мере реализовать планы сотрудничества Франции с другими европейскими странами в области ядерного оружия. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Французский лидер заявил в понедельник, 2 марта, что к «продвинутой ядерной доктрине» присоединятся Британия, ФРГ, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.

«Неясно, сможет ли Макрон реализовать свои планы из-за предстоящих выборов»,— отметил собеседник агентства.

Президентские выборы во Франции должны состояться в апреле 2027 года. Макрон после двух сроков подряд не может баллотироваться на пост главы государства.

Ранее в Москве предупредили, что реализация ядерных планов ряда стран приведет к пересмотру ядерной доктрины России и соответствующим жестким последствиям.