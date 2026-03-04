Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал Испанию в конфликте с США — ранее глава Белого дома Дональд Трамп пообещал разорвать торговые соглашения с Мадридом. Это произошло из-за того, что испанские власти отказались предоставить ему свои военные базы для атаки на Иран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на BFMTV.

Отмечается, что Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. В ходе диалога он выразил свою солидарность Мадриду.

«Президент только что пообщался с <...> Санчесом, чтобы выразить европейскую солидарность Франции в ответ на недавние угрозы экономического принуждения, которым Испания подверглась вчера», — сообщает источник.

Напомним, что 28 февраля началась совместная операция США и Израиля против Ирана. По словам Трампа, ее причиной стало нежелание властей Ирана отказаться от ядерных разработок.

После начала операции Испания осудила удары по Ирану, а также запретила США использовать ее военные базы, которые находятся в совместном управлении. После этого Трамп пообещал разорвать торговые соглашения с Мадридом, а также заявил, что США все равно смогут использовать эти базы, даже вопреки нежеланию испанских властей.