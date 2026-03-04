Трамп разгневался после слов Мерца

Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом выступил в защиту Испании и Великобритании как союзников, что вызвало гнев американского лидера. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, 3 марта в Овальном кабинете Мерц присоединился к Трампу в своего рода лекции об общем союзнике — Испании. Глава Белого дома неоднократно хвалил немецкого канцлера как друга, критикуя при этом других европейцев, однако Мерц почти не говорил.

Позже канцлер заявил, что в ходе обеденной беседы с президентом США он в частном порядке выступил в защиту Испании и Великобритании как союзников, что также вызвало гнев Трампа. Он заявил, что не хотел публично углублять эту дискуссию и добавил, что, по его мнению, критика Трампа была неоправданной.

Трамп «ударил» Мерца

Ранее правительство Испании отреагировало на угрозы США разорвать торговлю с королевством, призвав Вашингтон уважать международное право и двусторонние соглашения между Евросоюзом и Соединенными Штатами. В Мадриде подчеркнули, что страна обладает необходимыми ресурсами для смягчения любых потенциальных последствий.