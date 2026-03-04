В Иране объявят нового верховного лидера

Моджтаба Хаменеи, сын нынешнего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, стал главным кандидатом на эту высокую должность. Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на информацию от трех иранских чиновников.

© Московский Комсомолец

По данным источников, власти Ирана планируют официально объявить о назначении Моджтабы Хаменеи утром 4 марта. Это событие может стать ключевым моментом в политической истории страны, учитывая влияние, которое должность верховного лидера оказывает на внутреннюю и внешнюю политику Ирана.

Ранее телеканал Iran International также сообщил о вероятности назначения Моджтабы Хаменеи следующим верховным лидером, что подтверждает растущие слухи о его преемственности.

Согласно информации, собранной из различных источников, решение о назначении Моджтабы Хаменеи может значительно повлиять на будущее Ирана и его отношения с другими странами региона.