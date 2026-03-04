Рубио прокомментировал атаку консульства США в Дубае

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал парковку американского консульства в Дубае, в результате инцидента пострадавших нет. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, его слова приводит РИА Новости.

«Беспилотник, к сожалению, нанес удар по парковке, прилегающей к зданию канцелярии (консульства в Дубае), что привело к пожару в этом месте. Все сотрудники в безопасности и вышли на связь», — прокомментировал Рубио.

Ранее возле консульства США в Дубае (ОАЭ) произошел пожар. Рядом с дипмиссией были видны столбы дыма и языки пламени.