Ермак получил новую должность

Бывший глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак вернулся к адвокатской деятельности и получил новую должность. Об этом сообщила Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ).

© Lenta.ru

Уточняется, что в НААУ начали работать четыре новых отраслевых комитета. Один из них — комитет «по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины, компенсационных механизмов и евроинтеграционного правового обеспечения восстановления» — возглавил Ермак.