Politico: Иранский кризис рассорил руководство Евросоюза

Иранский кризис обострил внутреннюю борьбу в европейской бюрократии. Как сообщает издание Politico, ближневосточный конфликт вновь вскрыл натянутые отношения между главой европейской дипломатии Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Два самых высокопоставленных чиновника ЕС оказались на грани конфликта из-за вопроса о том, кто будет координировать реакцию ЕС на кризис. При этом Евросоюз оказался полностью не готов к конфликту на Ближнем Востоке

"Соперничество между Каллас и фон дер Ляйен очевидно, - приводит Politico мнение европейских чиновников. - Высшее руководство ЕС реагирует параллельно, а не согласованно".

По данным издания, после начала агрессии США и Израиля против Ирана фон дер Ляйен и Каллас не общались напрямую. Более того, они делали отдельные заявления, не согласованные между собой.

"Борьба в Брюсселе сосредоточена на том, кто должен говорить - и на каком правовом основании", - приводит Politico слова европейского дипломата.

Часть брюссельских чиновников подчеркивают, что вопросы "чрезвычайных ситуаций", таких как кризис на Ближнем Востоке, должны координироваться Европейской комиссией. Другие же указывают, что у ЕС есть своя дипслужба и верховный представитель по иностранным делам. И именно они должны заниматься внешней политикой.

"В условиях стремления ЕС оставаться в союзе с Вашингтоном и демонстрировать трансатлантическое единство, внутренние распри в Брюсселе показывают, что ЕС рано говорить о превращении в авторитетного геополитического игрока", - отмечает Politico.

Издание также подчеркивает, что ЕС оказался абсолютно не готов к развитию ситуации вокруг Ирана.