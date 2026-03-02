Врач Трампа объяснил красное пятно на его шее

Терапевт президента США Дональда Трампа объяснил, откуда на шее главы Белого дома появилось красное пятно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на News Nation.

Как рассказал терапевт Шон Барбабелла, пятно на шее Трампа является реакцией на крем для кожи, который американский президент использует по назначению врача. По его словам, покраснение продержится еще несколько недель.

«Президент Трамп наносит на правую сторону шеи обычный крем, который является профилактическим средством для ухода за кожей, назначенным врачом Белого дома. Президент использует это средство в течение одной недели, и ожидается, что покраснение продержится еще несколько недель», — объяснил Барбабелла.

Напомним, что красное пятно на шее Трампа заметили 2 марта, когда глава Белого дома вышел для разговора с журналистами.