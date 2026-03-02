Президент США Дональд Трамп анонсировал волну мощных ударов по Ирану. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

По словам Трампа, США «еще даже не начинали» серьезные атаки по Ирану. Он добавил, что действительно сильные удары «скоро последуют».

«Мы даже еще не начали сильно бить по ним, большой волны еще не было. Большая скоро последует», — заявил Трамп.

Как добавляет Telegram-канал «Военный обозреватель», Трамп также не исключает проведения в регионе наземной операции.

«Президент США Дональд Трамп не исключил проведение наземной операции против Ирана», — сообщает источник.

Трамп об операции в Иране: «48 лидеров исчезли одним махом»

Ранее военный министр США Пит Хегсет заявил, что операция против Ирана носит исключительно воздушный характер.