Трамп разочаровался в Стармере

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Telegraph заявил, что «очень разочарован» премьер-министром Великобритании Киром Стармером, поскольку он запретил использовать остров Диего-Гарсия для нанесения ударов по Ирану.

Трамп заметил, что первоначальный отказ Стармера разрешать американским войскам использовать базу на одном из островов архипелага Чагос не похож ни на что происходившее между странами раньше. Позже премьер Британии изменил позицию, однако американский лидер отметил, что Стармеру «потребовалось слишком много времени».

Как пишет газета, скандал вокруг Диего-Гарсии заставил Трампа отозвать свою поддержку «спорной сделки» премьер-министра по Чагосу, предусматривающей передачу права собственности на эту территорию в Индийском океане Маврикию.

Президент США заявил, что Стармер должен был поддержать использование острова Диего-Гарсия в военных целях, поскольку от рук Ирана пострадало множество британцев.

«Есть люди без рук, ног и лиц, которые были взорваны. 95 процентов из них — это Иран. Эти ужасные происшествия были вызваны Ираном», — сказал Трамп.

До этого сообщалось, что США планировали задействовать базы на Диего-Гарсия, а также авиабазы Фэрфорд для ударов по Ирану. Однако, как отметили журналисты, Лондон не давал необходимое разрешение. Причиной стали опасения насчет юридических последствий, следует из материала.