Мэр столицы постсоветской страны застрял в ОАЭ

Мэр Тбилиси Каха Каладзе на фоне конфликта Соединенных Штатов и Израиля с Исламской Республикой Иран не может вылететь из Абу-Даби. Соответствующее заявление сделали в мэрии столицы Грузии, сообщает грузинский «Первый канал».

Мэр Тбилиси находился в Абу-Даби в выходные, поделились подробностями там. По информации мэрии, в связи со сложившейся обстановкой он пока не может вылететь.

С какой целью тбилисский градоначальник посещал Объединенные Арабские Эмираты, не уточняется.

Ранее Иран начал новую серию атак на базы США на Ближнем Востоке. Согласно данным иранских СМИ, атаке подверглись американские военные объекты в Дохе, Кувейте, Дубае, Бахрейне и Абу-Даби.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В СМИ сообщалось о разрушениях и гибели мирного населения. Иран осуществляет ответные удары по территории еврейского государства, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.