США и Израиль планировали атаковать Иран раньше

Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против Ирана на неделю позже запланированного срока. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на высокопоставленных представителей двух государств.

Отмечается, что страны готовились нанести удары 21 февраля — после того, как второй раунд американо-иранских переговоров 17 февраля закончился без существенного прогресса.

Один из источников Axios сообщил, что операция была отложена по причине неблагоприятных погодных условий в регионе, другой — для улучшения координации между военными США и Израиля.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана может занять около четырех недель. По его словам, «это всегда был четырехнедельный процесс».