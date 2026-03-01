Трамп высказался о потерях США в операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает потери в ходе операции против Ирана. Это заявление последовало после гибели трех американских военных.

Глава Белого дома добавил, что в итоге будет «замечательная сделка для всего мира», несмотря на потери. Известно и о пострадавших американских военных, их, по информации центрального командования ВС США, пять.

« У нас трое (погибших. – Прим. ред.), но мы ожидаем (еще. – Прим. ред.) жертв, однако в конечном итоге это будет замечательная сделка для всего мира», - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.

В Иране оценили военные потери США

Ранее Tasnim сообщало, что шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ США погибли при ракетном ударе Ирана по ОАЭ. По данным агентства, еще два сотрудника американской разведки были ранены. В Вашингтоне пока не подтверждали и не опровергали эту информацию.