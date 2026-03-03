Лукашенко назвал дружественной одну страну ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Словакия является дружественной страной для республики. Его слова передает БелТА.
По его словам, он знаком с премьер-министром республики Робертом Фицо с которым, по словам Лукашенко, у него сложились добрые отношения.
Ранее Лукашенко выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он назвал его выдающимся государственным деятелем, внесшим большой вклад в развитие отношений между Белоруссией и Ираном.