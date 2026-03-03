Лукашенко назвал дружественной одну страну ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Словакия является дружественной страной для республики. Его слова передает БелТА.

«Что касается Словакии, дружественная нам страна. Имеет свое слово. Мы соответственно к ним должны относиться, по-человечески», — заявил Лукашенко.

По его словам, он знаком с премьер-министром республики Робертом Фицо с которым, по словам Лукашенко, у него сложились добрые отношения.

Ранее Лукашенко выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он назвал его выдающимся государственным деятелем, внесшим большой вклад в развитие отношений между Белоруссией и Ираном.