Против США и Израиля объявили джихад
Иранский аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля.
Как сообщает Tasnim, аятолла отметил, что народ Ирана и исламского мира жаждут мести «за кровь невинного убиенного лидера революции».
Иран пригрозил ударом по соседним странам
«Главными виновниками этого преступления являются высокомерное правительство США и зловредный сионистский режим, и отмщение — религиозный долг всех мусульман мира, чтобы зло этих преступников было искоренено из мира», — обратился он с призывом.
Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран 1 марта нанесёт новый мощный удар по США и Израилю.