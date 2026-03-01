Против США и Израиля объявили джихад

Иранский аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля.

Как сообщает Tasnim, аятолла отметил, что народ Ирана и исламского мира жаждут мести «за кровь невинного убиенного лидера революции».

Иран пригрозил ударом по соседним странам

«Главными виновниками этого преступления являются высокомерное правительство США и зловредный сионистский режим, и отмщение — религиозный долг всех мусульман мира, чтобы зло этих преступников было искоренено из мира», — обратился он с призывом.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран 1 марта нанесёт новый мощный удар по США и Израилю.