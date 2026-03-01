Президент Ирана высказался о гибели Хаменеи

Тегеран считает своим законным правом месть за убийство верховного лидера Али Хаменеи. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Правительство Ирана пообещало в воскресенье, что оно отомстит за гибель аятоллы Али Хаменеи в ходе воздушных атак Израиля и США.

«Месть и возмездие за убийство религиозного лидера Ирана являются долгом и законным правом», — заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

По его словам, это «объявление открытой войны мусульманам в разных частях мира, особенно шиитам»

Пезешкиан выразил соболезнования из-за гибели Хаменеи и пообещал, что «путь этого великого человека будет продолжен».

В воскресенье утром Иранское государственное информационное агентство подтвердило смерть аятоллы. Корпус стражей исламской революции заявил, что Иран отомстит за его убийство. Али Лариджани, высокопоставленный лидер и доверенное лицо Хаменеи, пообещал, что иранские силы будут сражаться еще упорнее.