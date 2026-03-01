Протестующие подожгли консульство США в Карачи

Протестующие устроили поджог консульства США в пакистанском Карачи. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в газете Dawn.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Между ними и демонстрантами начались столкновения — полиция использует слезоточивый газ и дубинки.

Протесты начались после подтверждения информации о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, уточнили в издании.

По данным Fars News Agency, минимум 10 человек погибли после стрельбы у консульства США в Карачи. По протестующим открыли огонь.

Правительство Ирака, в свою очередь, объявило трехдневный общенациональный траур в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Глава Ирана погиб 28 февраля в результате удара израильской армии обороны. Позже премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху показали видео, на котором видно тело лидера страны.

Американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social высказался об угрозах Ирана нанести мощнейший удар в ответ на убийство главы исламской республики Али Хаменеи.