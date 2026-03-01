Протесты начались в Иране после смерти Хаменеи

Жители Ирана вышли на протесты на фоне гибели лидера исламской республики Али Хаменеи. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в Tasnim.

На данный момент толпа идет по площади Энгелаб в центр Тегерана. Люди скандируют лозунги «смерть Америке» и «смерть Израилю». Все они держат в руках флаги Ирана, уточнили в агентстве.

В связи с ситуацией на Ближнем Востоке российские авиакомпании отменили более 29 рейсов, иностранные — 31 рейс. Около 80 процентов из них приходится на рейсы из России в ОАЭ и обратно.

Ракеты Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ответ поразили корабль Военно-морских сил США. Боевое вспомогательное судно США MST было серьезно поражено.

Трамп предостерег Иран от ответных ударов

Вооруженные силы Ирана также нанесли удар по военной базе США в Бахрейне — там начался пожар. Власти страны подтвердили, что по американскому объекту на их территории был нанесен ракетный удар.

28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции в Иране. До этого войска Израиля нанесли удары по Тегерану. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».