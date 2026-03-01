Раскрыты подробности убийства Хаменеи

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит на рабочем месте в своей резиденции, сообщает агентство Fars.

В момент убийства он находился при исполнении служебных обязанностей у себя в офисе, и само преступление произошло ранним утром в субботу, 28 февраля.

Как отмечает агентство, СМИ не раз распространяли заявления о том, что Хаменеи якобы из соображений безопасности скрывается в тайном и хорошо охраняемом месте.

В Иране подтвердили гибель аятоллы Али Хаменеи

«Убийство его на рабочем месте вновь опровергло эти утверждения и психологическую войну врага, показав, что он всегда находился среди народа и на посту», — говорится в сообщении.

Ранее о смерти верховного лидера республики сообщало агентство Reuters, затем эту информацию подтверждал и президент США Дональд Трамп. В Иране сперва опровергали эти заявления. Хаменеи было 86 лет.