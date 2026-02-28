СМИ: убит верховный лидер Ирана

Верховныйлидер Ирана Али Хаменеи мертв, найдено его тело, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что имеются многочисленные признаки смерти аятоллы. СМИ утверждают, что тело Хаменеи извлекли из-под обломков его убежища после утреннего удара Израиля. Также с ним погибли его зять и невестка.

Однако иранские власти продолжают отрицать эту информацию.

Погибли зять и невестка верховного лидера Ирана Хаменеи

Президент США Дональд Трамп в своем выступлении отметил, что операция против Ирана проходит успешно. Он также добавил, что Иран был близок к заключению сделки, но в последний момент отказался от переговоров. Центральное командование Вооружённых сил США опубликовало видеозаписи ударов по территории Ирана.