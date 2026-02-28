Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал удары Израиля и США по Ирану. Об этом сообщает Reuters.

Мерц заявил, что США несколько недель пытались достичь мирного урегулирования с Ираном, однако Исламская Республика отказывалась принять «надежное и проверяемое соглашение о прекращении военной ядерной программы». При этом канцлер также отметил, что вооруженные силы Германии не принимали участия в ударах по территории Ирана.

«Германия по-прежнему выступает за мир и безопасность в регионе и подчеркивает свою приверженность безопасности Израиля», — сказал Мерц и добавил, что иранский народ имеет право самостоятельно определять свое будущее.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна отвергает односторонние военные действия США и Израиля против Ирана. Политик заявил, что нападение на Иран способствует установлению более нестабильного и враждебного международного порядка.