Иран ударил по Тель-Авиву

Иран нанес ракетный удар по израильскому городу Тель-Авив. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.

В США отказались комментировать ход военной операции против Ирана

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Катаре. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага.