Иран перекрыл Ормузский пролив

Движение нефтетанкеров в Ормузском проливе на юге Ирана фактически полностью остановилось, пишет иранское агентство Fars в Telegram-канале со ссылкой на данные международных мониторинговых систем.

В субботу, 28 февраля, ведущий аналитик Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал, что обострение конфликта между Израилем, США и Ираном может привести к блокировке Ормузского пролива. Это, добавил он, повысит цены на нефть до $150 за баррель.

«Мониторинг международных систем отслеживания танкеров сообщает о полной остановке движения танкеров вокруг Ормузского пролива», — пояснили в агентстве.

По данным Управления энергетической информации США (EIA) на 2026 год, через пролив проходит примерно 20-30% от всего объема нефти, потребляемой планетой ежедневно.

Эксперт рассказал, чем грозит нефтерынку перекрытие Ормузского пролива

Американист Виктория Никифорова сообщила ранее, что блокада Ормузского пролива может грозить всему миру экономическим коллапсом.