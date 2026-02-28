CNN: ОАЭ не знали об операции против Ирана, но ожидали ее

CNN: ОАЭ не знали об операции против Ирана, но ожидали её
Объединённые Арабские Эмираты не знали об операции против Ирана, но ожидали её.
Об этом пишет CNN со ссылкой на советника президента ОАЭ Анвара Гаргаша.
«ОАЭ не были заранее предупреждены о военной операции, но ожидали её в зависимости от результатов переговоров между США и Ираном», — говорится в материале.
Ранее стало известно, что аэропорты Дубая полностью остановили приём и отправку рейсов из-за воздушной угрозы, возникшей после ударов Израиля и США по Ирану.
В Дубае и Абу-Дабы были слышны взрывы.
28 февраля Израиль нанёс превентивный удар по Ирану, в стране введено чрезвычайное положение.
Позднее американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана.
В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.