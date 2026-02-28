В Израиле сообщили о гибели Хаменеи

Судьба верховного лидера Ирана Али Хаменеи становится главой темой в мировых СМИ. Источники израильского телеканала утверждают, что он якобы погиб. Иранская пресса пишет, что это неправда и анонсирует обращение Хаменеи к нации.

© Global look

Израильский 12 канал сообщил со ссылкой на высокопоставленного чиновника, что «с высокой долей вероятности» Хаменеи был убит. Это якобы произошло во время утреннего удара по резиденции иранского лидера в Тегеране.

При этом канал «ждет официального подтверждения».

Анонимные источники других израильские СМИ также заявляют, что лидер Ирана якобы убит. При этом, по их данным, убиты также начальник штаба вооружённых сил Саид Абдолрахим Мусави, президент Масуд Пезешкиан, главнокомандующий иранской армии Амир Хатами.

Одновременно иранские СМИ анонсировали, что аятолла Хаменеи обратится к нации в ближайшем телевизионном выпуске.

Ранее сообщалось, что верховного лидера успели эвакуировать из Тегерана до нанесения ударов. При этом резиденция Хаменеи полностью разрушена.

Сын президента Ирана Масуда Пезешкиана сообщил, что после ракетной атаки его отец жив и здоров.

«Попытка покушения провалилась, другие высокопоставленные лица также находятся в добром здравии», — сказал он, призвав иранцев к «решимости и терпению».

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи также опроверг заявления из Израиля. По его словам, «почти все официальные лица в безопасности и живы».