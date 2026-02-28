В Абу-Даби пригрозили Ирану ответом

Как минимум один человек погиб в Абу-Даби после того, как противовоздушные силы ОАЭ перехватили ракеты, выпущенные из Ирана. В Абу-Даби заявили, что могут ответить Тегерану, сообщает Al Jazeera.

В субботу власти ОАЭ выступили с заявлением после ракетных ударов по территории страны.

«Данная атака является вопиющим нарушением национального суверенитета и международного права», — заявили в Абу-Даби.

Чиновники отметили, что «оставляют за собой полное право ответить на эскалацию».

Уже известно, что при перехвате ракет в ОАЭ погиб один человек, однако количество жертв может увеличиться.

Взрывы прогремели в Бахрейне, ОАЭ, Катаре, Иордании и Саудовской Аравии

Российские авиакомпании начали корректировать расписание рейсов на Ближний Восток после ударов Израиля и США по Ирану.