В Катаре снова произошли взрывы

В Дохе снова произошли взрывы. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В столице Катара, Дохе, слышна еще одна волна взрывов», — говорится в публикации.

Тем временем Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что атаковал ракетами и беспилотными летательными аппаратами штаб Пятого флота США в Бахрейне, а также американские базы в Катаре и ОАЭ.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Взрывы прогремели в Бахрейне, ОАЭ, Катаре, Иордании и Саудовской Аравии

Ранее летевший из Внуково в Дубай авиалайнер вернулся в Москву из-за ударов по Ирану.