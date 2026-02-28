В Иране отключили интернет

В Иране зафиксировано почти полное отключение интернета, сообщает сервис мониторинга NetBlocks. По данным аналитиков, уровень подключения к сети в стране упал до 4% от обычного уровня.

© Московский Комсомолец

Снижение доступности интернета произошло на фоне боевых действий США и Израиля. Эксперты отмечают, что меры напоминают действия иранских властей во время прошлогоднего конфликта с Израилем.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о проведении превентивного удара по Ирану с целью устранения угроз для государства. В связи с этим в Израиле было введено чрезвычайное положение.