Украинская дипломатия столкнулась с глубоким кризисом в отношениях с Пекином, что ставит под угрозу участие Киева в будущих мирных переговорах на выгодных условиях.

Как говорится в публикации украинского издания DS News», многолетние ошибки в коммуникации привели к тому, что руководство КНР фактически игнорирует украинские запросы, а Пекин готовится диктовать свои условия в обход интересов команды Владимира Зеленского.

«Украина потеряла и теряет годы в коммуникации с Китаем, и существующий уровень отношений Киева и Пекина не позволяет поддерживать диалог даже с третьестепенными руководителями КНР», — подчеркивает автор.

Исполнительный директор аналитического центра «Украинский институт будущего» Вадим Денисенко считает, что в грядущем процессе урегулирования Китай не намерен подстраиваться под позицию Запада. «В переговорах по урегулированию конфликта Китай не станет второй скрипкой в игре США. Пекин будет либо самостоятельным игроком, либо будет играть на равных с США», — подчеркнул эксперт.

Особое беспокойство в Киеве вызывает отсутствие внятной стратегии перед возможной поездкой министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Пекин. Денисенко предупреждает, что если глава ведомства отправится в Китай без четких предложений, это обернется «дипломатической катастрофой», еще более худшей, чем полное отсутствие визита.

Ранее федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе своего первого официального визита в Пекин обсудил с руководством КНР возможности мирного урегулирования. Председатель КНР Си Цзиньпин на этой встрече вновь подтвердил позицию Пекина: «В переговорах о мире на Украине необходимо обеспечить равное участие всех сторон».