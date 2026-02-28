Байден похвастался своими встречами с Путиным

Бывший глава Белого дома Джо Байден заявил, что среди мировых лидеров именно он чаще других встречался с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил во время своего выступления перед членами Демпартии в Южной Каролине.

«Я провел много времени на Украине, и я встречался с Путиным больше, чем любой другой мировой лидер», — отметил бывший президент США. Его слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что администрация нынешнего президента США Дональда Трампа, так же как и прежняя команда при Байдене, не заинтересована во вступлении Украины в НАТО. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. По словам Зеленского, в Белом доме ведется обсуждение нового документа, касающегося отношений между Североатлантическим альянсом и Россией. Он допустил, что к этим обсуждениям могут быть привлечены и «отдельные представители европейских стран», передает 360.ru.