Байден пересел на обычный рейс для перелёта

Бывшего президента США Джо Байдена (2021–2025), который воспользовался обычным коммерческим рейсом. Политика заметили в терминале вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана в сопровождении сотрудников Секретной службы, пишут американские СМИ.

На опубликованных кадрах видно, что Байден занял место в салоне бизнес-класса. Присутствие охраны и усиленные меры безопасности привлекли внимание других пассажиров.

Как сообщает DC News Now, в тот день многие рейсы задерживались из-за густого тумана. Не исключено, что ожидание вылета коснулось и борта, на котором летел экс-президент.