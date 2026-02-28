Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Финляндию ждут экономические и геополитические трудности, и допустил, что страна может «стать второй Украиной».

Комментируя решение Хельсинки закрыть границу с Россией, Мема в беседе с РИА Новости отметил, что будущее страны «не выглядит хорошим ни в экономическом, ни в геополитическом плане».

«Страна может вскоре стать второй Украиной, продолжая враждебную политику против России и безусловно поддерживая Украину в прокси-войне против своего крупнейшего соседа», — сказал он.

Политик добавил, что после разрыва связей с Россией финская экономика столкнулась с проблемами. Он подчеркнул, что на протяжении примерно 80 лет Финляндия получала экономическую выгоду благодаря хорошим отношениям с Россией, однако из-за решений, принятых властями, это стало невозможным.

Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что Финляндия переживает тяжёлый социально-экономический период после разрыва отношений с Москвой.