Зеленский сделал заявление о Путине

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом он упомянул в своем вечернем видеообращении в Telegram-канале.

«Я приглашу Путина в Киев, но зачем? Готов встретиться на нейтральной территории, но не в России и не в Беларуси», — отметил Зеленский снова заявив, что не поедет в Москву.

Также он подчеркнул, что шанс на мир до осени есть, «если Путин согласится на трехстороннюю встречу».

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Владимир Зеленский делает заявления о встрече с российским лидером Владимиром Путиным для красного словца и ведет себя как обманщик.

До этого международная компания Ipsos опубликовала опрос, в котором менее 50 процентов граждан Украины доверяют Владимиру Зеленскому. Первое место в рейтинге доверия украинцев занимает посол Украины в Лондоне, экс-главком украинской армии Валерий Залужный, второе и третье место занимают боксер Александр Усик и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) соответственно.