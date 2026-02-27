Зеленский сделал заявление о Путине
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом он упомянул в своем вечернем видеообращении в Telegram-канале.
Также он подчеркнул, что шанс на мир до осени есть, «если Путин согласится на трехстороннюю встречу».
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Владимир Зеленский делает заявления о встрече с российским лидером Владимиром Путиным для красного словца и ведет себя как обманщик.
До этого международная компания Ipsos опубликовала опрос, в котором менее 50 процентов граждан Украины доверяют Владимиру Зеленскому. Первое место в рейтинге доверия украинцев занимает посол Украины в Лондоне, экс-главком украинской армии Валерий Залужный, второе и третье место занимают боксер Александр Усик и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) соответственно.