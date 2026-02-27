Владимир Зеленский признал, что является не самым лучшим отцом для своих детей. Об этом он сказал в интервью Sky News.

© Global look

«Во время конфликта я был не самым лучшим отцом, поскольку у меня нет времени на своих детей», — сказал он.

Также Зеленский отметил, что власть негативно сказывается на его семейной жизни.

Издание Politico писало, что жена Зеленского убеждает мужа завершить политическую деятельность.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря об отставке Андрея Ермака, заметила, что жена Зеленского получила возможность вернуть внимание мужа после того, как его «правая рука освободилась».