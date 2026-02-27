Мелания Трамп выступит председателем заседания Совбеза ООН

Первая леди США Мелания Трамп выступит председателем заседания Совета Безопасности ООН, запланированного на 2 марта. Об этом сообщает Reuters.

Мероприятие будет посвящено следующей теме: «Дети, технологии и образование в условиях конфликта». Жена действующего президента США Дональда Трампа намерена в своей речи обозначить роль образования в воспитании терпимости в людях.

Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик отметил, что это первый случай в истории, когда супруга американского президента будет председательствовать на заседании Совбеза. По его словам, кресло председателя занимает посол или высокопоставленный член правительства страны-представителя.

По данным Reuters, в ООН считают, что появление первой леди в кресле председателя подтверждает серьезное отношение Вашингтона к Совету Безопасности и обсуждаемой на заседании теме.

12 февраля пресс-служба Белого дома заявила, что жена американского лидера помогла в воссоединении детей с семьями в России и на Украине. В заявлении уточнялось, что Мелания Трамп уже в третий раз приняла участие в данном процессе.