Зеленский заявил о «победе» Украины
Россия не смогла захватить территорию Украины и изменить геополитический курс республики, что является "победой" для Киева. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью Fox News.
"Россия не смогла и не сможет нас захватить. Они не победили. И для нас это победа. Мы защитили нашу независимость и свободу. Мы смогли. Они не изменили наш геополитический курс", - сказал Зеленский.
По его словам, России не удалось "заменить наш флаг своим флагом". Он назвал это "очень важной вещью" и заявил, что "гордится".
До этого Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и отметил важность давления США и Европы на Москву для завершения конфликта. Зеленский ради завершения боевых действия "выразил готовность к компромиссу и открытость к переговорам по территориальным претензиям России".