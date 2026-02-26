Зеленский заявил о «победе» Украины

Россия не смогла захватить территорию Украины и изменить геополитический курс республики, что является "победой" для Киева. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью Fox News.

© mrtekmekci/iStock.com

"Россия не смогла и не сможет нас захватить. Они не победили. И для нас это победа. Мы защитили нашу независимость и свободу. Мы смогли. Они не изменили наш геополитический курс", - сказал Зеленский.

По его словам, России не удалось "заменить наш флаг своим флагом". Он назвал это "очень важной вещью" и заявил, что "гордится".

В США рассказали, что сохраняет Зеленскому жизнь

До этого Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и отметил важность давления США и Европы на Москву для завершения конфликта. Зеленский ради завершения боевых действия "выразил готовность к компромиссу и открытость к переговорам по территориальным претензиям России".