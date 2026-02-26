Президент Польши назвал «главного врага» России

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Россия якобы ведет «цивилизационную войну» против Запада и считает НАТО своим главным врагом.

Его слова приводит Polskie Radio.

«Россия видит в Североатлантическом альянсе своего главного врага и неизменно воспринимает Польшу и НАТО именно таким образом. Для ослабления Союза она предпринимает действия, направленные на подрыв доверия к статье 5, а также продолжит запугивание государств восточного фланга», — заявил Навроцкий.

Он также указал на высокую активность гибридных операций и кампаний влияния по всей Европе со стороны России. Он призвал Североатлантический альянс быть готовым ответить на ряд инцидентов, которые якобы проверяют «устойчивость» Европы.

В Польше вызвались сесть за стол переговоров с Путиным

До этого глава делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что страны НАТО разрабатывают сценарий большой войны против Москвы. По ее словам, большинство войн на территорию России приходили с Запада.