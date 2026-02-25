Трамп подарил рэп-исполнительнице Минаж Библию со своим автографом

Президент США Дональд Трамп вручил рэп-исполнительнице Ники Минаж Библию со своим автографом. Об этом в среду, 25 февраля, сообщила сама певица.

© Вечерняя Москва

Она опубликовала пост с подписанным экземпляром Библии, который получила от главы Белого дома. Книга в кожаном переплете украшена тиснением в виде американского флага, а на обложке написано: «Дональд Трамп, 45-й президент Соединенных Штатов. Подарочное издание». Под заголовком расположены подпись главы Белого дома, а под ней — надпись «Боже, благослови США».

— Один из самых значимых подарков, которые я получала за всю свою жизнь, — написала Минаж на своей странице в соцсети X.

В подарку также прилагалась черная ручка с золотой надписью «Президент».

29 января Дональд Трамп, вдохновившись стилем Ники Минаж на конференции Министерства финансов, пошутил о том, что поработает над своим маникюром. Позднее певица сообщила, что получила «золотую карту Трампа» и завершила оформление гражданства США. Исполнительница сопроводила публикацию об этом подписью «Золотая карта Трампа — бесплатно», подчеркнув, что получила документ без каких-либо финансовых затрат.