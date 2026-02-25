В ЕС раскрыли, зачем принимать в состав Украину

Евросоюз рассчитывает получить от вступления Украины её военный опыт и природные ресурсы. Это, по мнению еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, должно усилить стратегическую автономию Европы. Статью он опубликовал в газете Monde.

В первую очередь Домбровскис выделяет военный аспект. По его словам, Европа заинтересована в украинском опыте и военно-промышленной базе. В случае вступления в ЕС Украина могла бы стать «крупнейшей военной силой» объединения.

Экономическая выгода тоже немаловажна. Еврокомиссар указывает на богатые запасы сырья и других природных ресурсов. Европейский капитал, по его мнению, поможет раскрыть «большой нереализованный потенциал» украинской экономики.

Ранее Владимир Зеленский потребовал принять Украину в ЕС уже в 2027 году.