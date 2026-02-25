Папа Римский впервые в истории посетит Алжир

Папа Римский Лев XIV совершит десятидневный визит в четыре африканские страны, начиная с середины апреля 2026 года. Первым пунктом станет Алжир. Понтифик побывает в Алжире и Аннабе с 13 по 15 апреля. Это будет первый визит главы Католической церкви в страну, где ислам является государственной религией.

В декабре прошлого года понтифик выразил желание посетить Алжир, чтобы "побывать в местах жизни святого Августина, а также для продолжения диалога и укрепления связей между христианским и мусульманским мирами".

Стоит отметить, что ислам - государственная религия Алжира, но конституция республики гарантирует свободу вероисповедания при условии одобрения властями места поклонения и проповедника.

Святой Августин (354-430), выдающийся мыслитель христианства, родом из нынешней алжирской области Сук-Ахрас. Он был епископом Гиппона - современной Аннабы в северо-восточном Алжире, куда папа направится после столицы.

Визит понтифика должен акцентировать межрелигиозный диалог - 30 лет после убийства цистерцианских монахов Тибхирина (80 км южнее Алжира), похищенных в марте 1996 года в монастыре Нотр-Дам де л'Атлас во время гражданской войны. Их смерть объявила 23 мая 1996 года Исламская вооруженная группа (GIA), а точные обстоятельства убийства остаются неясными. Монахи были беатифицированы в 2018 году.

Далее папа посетит Яунде, Баменду и Дуалу в Камеруне (15-18 апреля), затем Луанду, Мушиму и Сауримо в Анголе (18-21 апреля). Оба государства переживают серьезные политические кризисы с массовыми протестами. Визит Льва XIV станет поводом для призыва к миру на фоне глубоких перемен в религиозном ландшафте, говорится в коммюнике Ватикана.

Завершит африканский тур понтифик в Малабо, Монгомо и Бате в Экваториальной Гвинее (21-23 апреля 2026 года).