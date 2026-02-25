Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок перепутала принадлежность Гренландии — она назвала ее частью Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ARD.

Во время интервью для телеканала, Бербок заявила, что в США не восприняли бы ситуацию с Гренландией всерьез, если бы остров не являлся частью альянса. При этом, Гренландия входит в состав Датского королевства. Первоначально остров присоединился к Евросоюзу вместе с Данией в 1973 году, но позже между сторонами возник спор о правах рыболовства и референдума. В итоге Гренландия вышла из состава ЕС в 1985 году, но стала Европейской заморской территорией — это специальный статус для территории страны-члена Евросоюза, предполагающий сотрудничество и финансирование без полноценного присоединения.

Когда Бербок указали на ошибку, она признала ее, но подчеркнула, что жители Гренландии все же являются гражданами страны-члена Евросоюза.

«Они являются гражданами страны ЕС, и таким образом у них также есть внешняя граница ЕС. И поэтому туда были отправлены военнослужащие», — заявила она.

Ранее США объявили о военных учениях в Гренландии и на Аляске.