Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выступил с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского, назвав его неблагодарным человеком. По словам грузинского политика, Зеленский не заслуживает той поддержки, которую получает, передает RT.

Папуашвили подчеркнул, что он не первый, кто говорит о политике в таком ключе — ранее аналогичные заявления делал президент США Дональд Трамп.

Особое возмущение спикера вызвало решение Киева отозвать посла из Грузии. Поводом стал отказ Тбилиси отправлять своих граждан для участия в боевых действиях на стороне Украины. Папуашвили назвал этот шаг позорным.

Ранее президент США Дональд Трамп также критиковал украинское руководство за отсутствие благодарности за усилия Вашингтона по урегулированию конфликта. Американский лидер также заявил, что при наличии сильных властей в США и на Украине боевых действий на украинской территории удалось бы избежать.