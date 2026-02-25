Настало время обязать Украину согласиться на компромиссный мир, заявила на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) немецкий политик Севим Дагделен.

Самое время прекратить политические паломничества в Киев и обязать украинскую сторону заключить компромиссный мир, поделилась своей точкой зрения она.

Украине предрекли полный блэкаут на месяцы

Политик указала на то, что распоряжение словацкого премьера Роберто Фицо о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину, а также блокирование Венгрией новой финансовой помощи бывшей советской республике и ограничительных мер в отношении России были последовательной реакцией на атаку киевского режима на трубопровод "Дружба", по которому Будапешт и Братислава снабжались нефтью.