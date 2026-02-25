Трамп объявил войну одному явлению

Президент США Дональд Трамп в ходе ежегодного обращения к Конгрессу объявил о начале масштабной кампании по борьбе с мошенничеством. Он поручил возглавить это направление вице-президенту Джей Ди Вэнсу.

Трамп заявил, что коррупция подрывает основы нации и «грабит» такие штаты, как Миннесота, Калифорния, Массачусетс и Мэн. По его словам, только члены сомалийской общины незаконно получили из налоговых резервов около 19 миллиардов долларов, и реальная цифра может быть ещё выше.

«Хватит этого мошенничества», — подчеркнул президент.

Он пообещал, что Вэнс доведёт дело до конца. Белый дом намерен жёстко пресекать финансовые злоупотребления по всей стране, добавил американский лидер.