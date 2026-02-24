Президент США Дональд Трамп не позволит втянуть себя в пропагандистские кампании Киева и использовать свое имя для самопиара Владимира Зеленского. Об этом в интервью News.ru заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства и эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин, комментируя настойчивые приглашения Владимира Зеленского в адрес американского лидера посетить Украину.

Аналитик отметил, что за этим жестом скрывается попытка дискредитировать Вооруженные силы России на фоне резонансных новостей о возможной передаче ядерного оружия Киеву со стороны Парижа и Лондона.

«Зеленский хочет представить себя публике в качестве жертвы и использовать для большего интереса фигуру Трампа. Но он выбрал не ту личность для самопиара», — подчеркнул эксперт.

Самонкин указал, что Дональд Трамп, имеющий огромный опыт в крупном бизнесе и многолетней борьбе с политическим компроматом в США, обладает иммунитетом к подобным манипуляциям и умеет безошибочно отличать факты от срежиссированных провокаций.

По мнению политолога, стратегические приоритеты Вашингтона стремительно меняются, и украинское направление теряет свою значимость для новой администрации. «Ситуация на фронте для Украины сейчас крайне плачевная, российские войска вошли в кураж... Штаты давят на скорейшее завершение военного конфликта, вплоть до решения вопросов с территориальными уступками», — добавил политолог. Он заключил, что для США сейчас гораздо важнее восстановить свое влияние на Ближнем Востоке, тогда как Украина рассматривается скорее как обуза, которую Вашингтон стремится заморозить в кратчайшие сроки.

Ранее глава киевского режима в интервью американскому телеканалу CNN обратился к Дональду Трампу с эмоциональным призывом «остаться на стороне Украины», утверждая, что личный визит поможет президенту США понять, на кого нужно оказывать давление.

Однако, как отмечает британская корпорация BBC, ранее Зеленский фактически обвинил хозяина Белого дома в ненадежности, напомнив, что его президентский срок не будет вечным.