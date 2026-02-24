Глава Пентагона высказался об инопланетянах

Министр войны США Пит Хегсет допустил существование инопланетян, пояснив, что его ведомство работает над обзором данных по этому поводу «прямо сейчас». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее режиссер Марк Кристофер Ли сообщил Daily Star, что 8 июля 2026 года Трамп обратится к нации с «самым важным заявлением в истории человечества». При этом именно 8 июля 1947 года мир впервые услышал о Розуэлльском инциденте и нахождении в штате Нью-Мексико обломков из необычного материла, который «не похож ни на что земное».

После того, как тему инопланетян затронул экс-президент Барак Обама, Дональд Трамп пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни, назвав эту проблему «очень интересной и важной».

В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет, отвечая на вопрос о том, существуют ли инопланетяне, отметил, что и подумать не мог, что публикация файлов по внеземным формам жизни будет входить в круг его обязанностей на посту министра войны.

«Наши люди работают над этим прямо сейчас. Я не хочу говорить заранее, сколько времени это займет, но мы уже приступаем к работе», — заверил Хегсет.

Ранее бывший президент США Барак Обама в интервью американскому блогеру признался, что верит в существование пришельцев, и упомянул легендарную «Зону 51» — секретный военный объект, где, по слухам, проводят эксперименты над инопланетянами.