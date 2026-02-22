Митинг студентов в Тегеране перерос в акцию протеста

В Тегеране субботний митинг студентов Технологического университета Шариф, как информирует агентство Fars, перерос в акцию протеста.

Группа студентов университета Шариф собралась на митинг в память о погибших в январских событиях. Мероприятие было запланированным и произошло одновременно с началом нового учебного семестра. Изначально предполагалось, что собрание «пройдет мирно и тихо», однако из-за присутствия «нескольких человек в масках» начались выкрикивания лозунгов с «особой направленностью».

Одна группа студентов стала выкрикивать антиправительственные и промонархические лозунги, а другая группа в ответ на действия первой, напротив, защищала позицию официального Тегерана.

Акция в Технологическом университете Шариф, как указано, вылилась в столкновение с «ополченцами сил "Басидж"».

В соцсетях также пишут о демонстрациях, прошедших в нескольких университетах в столице и Мешхеде. Выступления совпали по времени с 40-м днем памяти по погибшим на январских протестах.