Орбан раскрыл новый план Киева

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл план властей Киева, направленный на то, чтобы как можно дольше продолжать получать финансирование от стран Запада. Он написал об этом в соцсети X.

«Если война закончится, прекратится и финансирование. План Украины: сделать так, чтобы война не прекращалась», — написал политик.

По словам Орбана, Венгрия, Чехия и Словакия — это те европейские страны, в которых пока еще преобладает здравый смысл, а потому они не станут рисковать будущим своего народа ради Украины и направлять республике миллиарды евро.

Кроме того, премьер выразил мнение, что настало время для мира.