Президент Украины Владимир Зеленский должен вернуть Геннадия Труханова на пост мэра Одессы. Об этом заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

"Он даже не имел права снимать Труханова. То есть это нарушение конституции было. За такие вещи импичмент положен", — сказал Соскин.

Эксперт отметил, что Труханов должен заняться вопросами жизнеобеспечения города, поскольку у нынешнего руководства не хватает компетенций, чтобы справиться с ситуацией. Соскин призвал городской совет Одессы начать самостоятельно принимать решения, а не полагаться на центральную власть.

14 октября Зеленский лишил Труханова гражданства Украины из-за якобы наличия у него российского паспорта. В ответ на это Труханов заявил, что отказывается сложить полномочия мэра Одессы и планирует обжаловать решение украинских властей в Верховном суде.

После лишения Труханова гражданства в Одессе была создана военная городская администрация. Предполагается, что она будет выполнять функции аппарата мэра города.

16 октября исполняющим обязанности мэра Одессы назначили представителя партии Зеленского "Слуга народа" Игоря Коваля. В отношении Труханова возбудили уголовное дело о служебной халатности. 21 января Печерский районный суд Киева изменил ему меру пресечения, освободив из-под домашнего ареста под личное обязательство.