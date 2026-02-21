Часть Донецка осталась без света

В Киевском и Куйбышевском районах Донецка 4,1 тысячи абонентов остались без электричества из-за аварии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

По его словам, в городе произошло аварийное отключение 35 трансформаторных подстанций.

Также чиновник заявил, что специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

12 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что веерные отключения электроэнергии произошли в регионе из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). На этом фоне на одной из подстанций произошла авария, из-за чего без света остались более 220 тысяч абонентов.

Тогда в мэрии Белгорода заявили, что в городе 1 353 многоквартирных дома остались без электроэнергии, остановился 1 681 лифт.

В тот же день вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что украинские войска осуществляют беспрецедентные атаки на инфраструктуру Белгородской области.